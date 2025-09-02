Pino Vitale: “Per alzare il livello di questa Fiorentina mancano un regista e un difensore forti”

Su Radio Firenze Viola ha parlato l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale. Il dirigente ha espresso il suo parere sul mercato della Fiorentina: “I viola ripartono da quattro certezze: De Gea, Dodo, Gosens e Kean. Sono contento dei riscatti di Gudmundsson e Fagioli, e anche dell’arrivo di Fazzini, che è l’unico giocatore di prospettiva acquistato. Sohm mi sembra lento, Caviglia non sposta gli equlibri e Lamptey si poteva non prendere: credo che il suo acquisto sia stato fatto per prevenirsi da una futura partenza di Dodo. Per alzare il livello servivano un difensore e un regista forte.”

Su Piccoli: “Lui è un acquisto chiuso ai primi di giugno. Il suo procuratore è Lucci, lo stesso di Kean, che è anche molto amico di Pradè. Il ragazzo è stato pagato tanto, ma è di prospettiva, credo sia stato scelto per cautelarsi da una possibile cessione futura di Kean.”