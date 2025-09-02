4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pino Vitale: “Per alzare il livello di questa Fiorentina mancano un regista e un difensore forti”

Radio

Pino Vitale: “Per alzare il livello di questa Fiorentina mancano un regista e un difensore forti”

Redazione

2 Settembre · 23:12

Aggiornamento: 2 Settembre 2025 · 23:12

TAG:

FiorentinaPino VitaleRadio FirenzeViola

Condividi:

di

Il dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato del mercato appena conclusosi in casa Fiorentina, esprimendo un suo giudizio.

Su Radio Firenze Viola ha parlato l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale. Il dirigente ha espresso il suo parere sul mercato della Fiorentina: “I viola ripartono da quattro certezze: De Gea, Dodo, Gosens e Kean. Sono contento dei riscatti di Gudmundsson e Fagioli, e anche dell’arrivo di Fazzini, che è l’unico giocatore di prospettiva acquistato. Sohm mi sembra lento, Caviglia non sposta gli equlibri e Lamptey si poteva non prendere: credo che il suo acquisto sia stato fatto per prevenirsi da una futura partenza di Dodo. Per alzare il livello servivano un difensore e un regista forte.”

Su Piccoli: “Lui è un acquisto chiuso ai primi di giugno. Il suo procuratore è Lucci, lo stesso di Kean, che è anche molto amico di Pradè. Il ragazzo è stato pagato tanto, ma è di prospettiva, credo sia stato scelto per cautelarsi da una possibile cessione futura di Kean.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio