De Sinopoli, presidente ATF: “Il divieto di trasferte potrebbe essere revocato, entro mercoledì si decide”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

Federico De Sinopoli ha spiegato su Radio Firenze Viola la situazione giudiziaria riguardo il ricorso al blocco delle trasferte per i viola.

Federico De Sinopoli, presidente ATF, parla a Radio Firenze Viola riguardo al ricorso presentato dai tifosi della Fiorentina contro il blocco trasferte. Ecco le sue dichiarazioni: “Il settore ospiti di Como sarà chiuso, ma qualcuno che è residente e andrà a vedere la partita ci sarà sicuro. Martedì ci sarà la camera di consiglio riguardo il ricorso al blocco trasferte, e entro mercoledì ci sarà la delibera della decisione. Potrebbe essere decisa la revoca della decisione ministeriale di sospendere le trasferte.”

Sulla partita contro il Pisa: “I tifosi pisani dovranno avere la tessera del tifoso per comprare i biglietti, e la curva non è d’accordo. I tifosi residenti nella provincia di Pisa non potranno comprare i ticket.”

