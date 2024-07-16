Amerini: "Bianco merita un'occasione in viola, però da fare il titolare alla Reggina a farlo a Firenze è diverso"

L'ex giocatore viola ha commentato il futuro del giovane centrocampista gigliato che avrà una possibilità quest'anno

L'ex centrocampista e ora procuratore Daniele Amerini ha commentato a Radio Bruno alcuni temi di casa viola: "Non mi strappo i capelli per la partenza di Milenkovic perché lo puoi sostituire, ma da quello che prenderanno capiremo le ambizioni della società, ci vogliono un paio di entrate importanti dietro."

Su Bianco: "Le squadre vincenti hanno un grande centrocampo, è così, in tanti sono partiti e lui merita una chance. Lo terrei nell'organico e gli darei un bel minutaggio. Bianco non può subito essere il titolare della Fiorentina perché la differenza con la Reggina è troppo ampia. Lo metteranno dentro con calma e poi sta al ragazzo dare le risposte che la società si aspetta, deve avere tante qualità per giocare con la maglia viola."

Sul mercato: "La Fiorentina ha una grande possibilità cioè quella di fare una bella squadra con delle idee stimolanti. Andrei molto all'estero e mi lancerei sui giovani per creare una squadra interessante, non puoi andare da giocatori affermati con ingaggi alti perché scelgono altro e non Firenze. I giocatori che guadagnano tanto vanno esclusi subito dal mercato che si può fare come Locatelli."

https://www.labaroviola.com/galbiati-se-il-motivo-della-cessione-di-milenkovic-e-lingaggio-vuol-dire-che-ci-sono-dei-problemi-e-meno-voglia-di-investire/260935/