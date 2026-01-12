Amerini: “La Fiorentina è una squadra viva: Brescianini non è entrato benissimo ma sarà molto importante”

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina ha parlato dopo il pareggio interno dei viola contro il Milan.

Ecco le parole dell’ex viola raccolte durante “30^ minuto” in onda su Italia 7.

“Solomon e Brescianini possono dare una grossa mano. Goretti si sta dimostrando un giovane direttore sportivo con le idee chiare. Per lui non era facile trattare questa situazione”

La Fiorentina dà l’impressione di essere una squadra viva. Adesso si vede che i giocatori reagiscono. Poi, puoi perdere o pareggiare, ma se c’è la prestazione sale anche la fiducia. Bisogna dare atto a tutto l’ambiente viola che sta lavorando per uscirne.”

Sulla preparazione:

“Pioli l’ho avuto, quindi non mi sento di dare addosso a lui. Perché ci ho lavorato e so come lavora. Poi si possono dire mille cose. Vanoli è stato bravo a ridare alla squadra una brillantezza che prima non aveva. Che può essere anche un aspetto mentale. Ha fatto scelte, anche obbligate, ma importanti. E lui ha avuto la forza di farle.”

Su Brescianini:

“Ieri non è entrato benissimo secondo me, ma credo che sarà un giocatore, per caratteristiche, molto importante. Dovrà dare quelle cose che Sohm, per me inspiegabilmente, non è riuscito a dare. Non entrando benissimo, Brescianini ha preso una traversa e fatto altri tiri. Quindi la partenza promette bene.”

Sul Bologna

“Mi aspetto una partita dura, Italiano lo conosciamo. Credo che sia anche un po’ in ripresa. Con il Como l’ho visto meglio. Bisogna approfittare anche del turno infrasettimanale che giocherà. Oggi c’è fiducia per andare lì e fare qualcosa di buono. Penso che la partita la Fiorentina la farà sicuramente”