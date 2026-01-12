12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amerini: “La Fiorentina è una squadra viva: Brescianini non è entrato benissimo ma sarà molto importante”

News

Amerini: “La Fiorentina è una squadra viva: Brescianini non è entrato benissimo ma sarà molto importante”

Redazione

12 Gennaio · 21:40

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 21:40

TAG:

AmeriniBrescianini

Condividi:

di

Le parole dell'ex centrocampista Daniele Amerini sul momento della Fiorentina e sui rinforzi del mercato come Marco Brescianini

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina ha parlato dopo il pareggio interno dei viola contro il Milan.
Ecco le parole dell’ex viola raccolte durante “30^ minuto” in onda su Italia 7.

Solomon e Brescianini possono dare una grossa mano. Goretti si sta dimostrando un giovane direttore sportivo con le idee chiare. Per lui non era facile trattare questa situazione”
La Fiorentina dà l’impressione di essere una squadra viva. Adesso si vede che i giocatori reagiscono. Poi, puoi perdere o pareggiare, ma se c’è la prestazione sale anche la fiducia. Bisogna dare atto a tutto l’ambiente viola che sta lavorando per uscirne.”

Sulla preparazione:
Pioli l’ho avuto, quindi non mi sento di dare addosso a lui. Perché ci ho lavorato e so come lavora. Poi si possono dire mille cose. Vanoli è stato bravo a ridare alla squadra una brillantezza che prima non aveva. Che può essere anche un aspetto mentale. Ha fatto scelte, anche obbligate, ma importanti. E lui ha avuto la forza di farle.”

Su Brescianini:
“Ieri non è entrato benissimo secondo me, ma credo che sarà un giocatore, per caratteristiche, molto importante. Dovrà dare quelle cose che Sohm, per me inspiegabilmente, non è riuscito a dare. Non entrando benissimo, Brescianini ha preso una traversa e fatto altri tiri. Quindi la partenza promette bene.”

Sul Bologna
Mi aspetto una partita dura, Italiano lo conosciamo. Credo che sia anche un po’ in ripresa. Con il Como l’ho visto meglio. Bisogna approfittare anche del turno infrasettimanale che giocherà. Oggi c’è fiducia per andare lì e fare qualcosa di buono. Penso che la partita la Fiorentina la farà sicuramente”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio