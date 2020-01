Queste le parole rilasciate ai microfoni di Lady Radio da Daniele Amerini: “Bisogna ripartite dai 4 punti ottenuti in due gare. Serve continuare a lavorare sia sul mercato che sul campo, mancano ancora dei calciatori. Fisicamente per me la Fiorentina è in difficoltà. Iachini dovrà fare un gioco più convincente. Ieri è stata una brutta gara ma i tre punti erano fondamentali. La squadra però è sulle gambe, ha poca personalità. Chiesa è un esterno, mi piacerebbe giocarlo a sinistra. Non è nelle migliori condizioni. Il vero Chiesa non è quello che abbiamo visto in campo ieri”.