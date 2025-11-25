25 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amerini: “La qualità migliore di Fagioli è vedere la giocata prima degli altri, il suo ruolo più adatto è il regista”

Redazione

25 Novembre · 21:07

Aggiornamento: 25 Novembre 2025 · 21:13

Il punto di vista dell'ex calciatore Daniele Amerini sul momento che stanno vivendo i centrocampisti della Fiorentina

Intervenuto sui temi legati al centrocampo della Fiorentina, Daniele Amerini ha difeso le prestazioni dei centrocampisti viola all’interno de Il Pentasport di Radio Bruno.

Su Fagioli:
“Anche Vanoli ha visto il suo potenziale, ma ad oggi ha dimostrato poco. Adesso però sta solo a lui per poter emergere. Averlo schierato titolare contro la Juventus è stata una grande dimostrazione di fiducia da parte del tecnico. La sua qualità maggiore è il vedere la giocata prima degli altri, per me può fare il regista tranquillamente dato che non è veloce e non ha un grosso impatto fisico. Se si convince e si allena secondo me il ruolo adatto per lui è quello davanti alla difesa.”

Su Mandragora:
“Lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario dal punto di vista dei numeri e quest’anno si sta ripetendo. Si sta meritando tutte le attenzioni e il bene che si dice di lui; ci ha tirato fuori da diverse situazioni complicate.”

