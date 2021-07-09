Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"

Le parole di Daniele Amerini ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno

Daniele Amerini, ex giocatore Viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La tenacia e la voglia di fare devono essere ripagati. Se la Fiorentina continua su questa strada credo si possa solo migliorare e far bene. Con un allenatore come Italiano che ha ben definita un'idea di gioco e coi giocatori giusti questa squadra può solo far meglio. Dopo Gonzalez credo ci saranno altri innesti di livello".

GATTUSO-MENDES "Credo sia giusto che la Fiorentina operi con chi ritiene più giusto. Non conosco i particolari ma è chiaro che bisogna stare attenti ai conflitti d'interessi".

GONZALEZ "Corre molto più di me e più velocemente. Ha diverse qualità, tatticamente non è uno sprovveduto e mi sembra un calciatore completo per il suo ruolo".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/antognoni-per-colpa-di-qualcunaltro-sto-decidendo-per-il-mio-futuro-alla-fiorentina/145443/