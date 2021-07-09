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Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"

Le parole di Daniele Amerini ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 14:04
Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello" -
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Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"

Daniele Amerini, ex giocatore Viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La tenacia e la voglia di fare devono essere ripagati. Se la Fiorentina continua su questa strada credo si possa solo migliorare e far bene. Con un allenatore come Italiano che ha ben definita un'idea di gioco e coi giocatori giusti questa squadra può solo far meglio. Dopo Gonzalez credo ci saranno altri innesti di livello".

GATTUSO-MENDES "Credo sia giusto che la Fiorentina operi con chi ritiene più giusto. Non conosco i particolari ma è chiaro che bisogna stare attenti ai conflitti d'interessi".

GONZALEZ "Corre molto più di me e più velocemente. Ha diverse qualità, tatticamente non è uno sprovveduto e mi sembra un calciatore completo per il suo ruolo".

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