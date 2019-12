L’ex giocatore della Fiorentina, Daniele Amerini, ha parlato così del pareggio di ieri contro l’Inter ai microfoni do Radio Bruno Toscana: “Ho visto una Fiorentinache non meritava di perdere, nessuna delle due ha fatto il massimo per vincerla. Ho visto dei significativi messaggi di rinascita, Lirola e Badelj in crescita, ma anche Vlahovic ha fatto una cavalcata strepitosa, nonostante prima del gol non mi avesse colpito. Chiesa? I fischi al momento della sostituzione fanno capire che forse la gente è stanca di lui.C’è del malcontento verso di lui, ma la sostituzione è giusta perché ha giocato male. I viola stanno cercando un grande centrocampista ed un difensore affidabile. C’è da capire se acquistare o meno una punta, molto dipenderà dalle prestazioni del giovane serbo e dalla sua continuità”.