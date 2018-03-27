Amerini: "Il giovane viola più forte? Non gioca al Viareggio. Gori lo manderei in prestito, come Flachi"

L'ex viola Daniele Amerini ha parlato dei giovani della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Quello che vedo più pronto per fare il salto con i grandi è Hristov, che adesso è in nazionale e dunque...

A cura di Redazione Labaroviola 27 marzo 2018 17:26

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