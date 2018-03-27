Amerini: "Il giovane viola più forte? Non gioca al Viareggio. Gori lo manderei in prestito, come Flachi"
L'ex viola Daniele Amerini ha parlato dei giovani della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Quello che vedo più pronto per fare il salto con i grandi è Hristov, che adesso è in nazionale e dunque...
L'ex viola Daniele Amerini ha parlato dei giovani della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Quello che vedo più pronto per fare il salto con i grandi è Hristov, che adesso è in nazionale e dunque non fa il Viareggio. Gori: mi piace, ma gioca in un ruolo delicato, lo manderei a fare esperienza. Sottil? Ha delle belle doti, può fare un percorso come quello di Chiesa, con le dovute differenze. Ai miei tempi Flachi dovette scendere in B prima di affermarsi, per dire. L'Inter? Giocano meno bene della viola, ma sono tosti: la Fiorentina però può farcela".