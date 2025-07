Amerini: “Fazzini potrebbe essere un Massimo Orlando, secondo me ci darà tante soddisfazioni quest’anno”

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato su Radio Bruno della formazione viola di Stefano Pioli, analizzando le quasi due settimane:

“I giocatori dell’anno scorso hanno già dimostrato ampiamente il loro valore. Tra i nuovi mi aspetto buone cose da Fazzini: è un giocatore che può dare qualità a questa squadra. Sappiamo come nelle partite di precampionato molto dipenda dalla condizione fisica dei singoli. C’è chi entra in forma prima e chi ha bisogno di un po’ di tempo in più. Queste partite non sono veritiere al 100% altrimenti l’Arezzo non avrebbe mai battuto il Napoli di Conte per 2-0”.

Andando avanti ha parlato anche di Jacopo Fazzini: “Di giocatori come lui ce ne sono sempre meno, l’altro è Fagioli. Sono quei giocatori che ti velocizzano improvvisamente il gioco con la loro tecnica e visione. Quello che adesso serve è che i compagni imparino a conoscere un giocatore come lui, che velocizza il gioco. È un giocatore fastidioso per gli avversari: questo perchè è bravo tecnicamente, fa gol, è duttile e può giocare in più posizioni, e oltretutto è anche uno che corre. Potrebbe essere un Massimo Orlando, anche se lui giocava più esterno: secondo me ci darà tante soddisfazioni”.

Ha voluto fare un punto sul mercato: “Un centrocampista serve sicuramente. Ho letto che hanno trattato Bernabé, che è un ottimo giocatore, anche se secondo me serve cercare maggiormente un profilo come Sohm, centrocampista di grande struttura: è bravo nelle due fasi, e potrebbe dare vantaggi anche per cambiare modulo. In difesa siamo messi già bene, soprattutto se Pablo Marì fa rivedere le cose buone viste alla fine dello scorso di campionato. Credo che davanti la Fiorentina farà qualcosa, anche perchè andrà capito quale sarà il destino di Beltran”.

Infine ha parlato degli esuberi presenti in rosa:. “Secondo me non rimarrà nessuno dei giocatori oggi considerati in esubero. Sottil? Giocando col 3-4-1-2 bisogna capire se ha davvero voglia di calarsi nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, lui che è un giocatore offensivo”.