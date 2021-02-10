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Amerini: "Che delusione Pulgar! Castrovilli è calato, spero che Ribery porti gol alla squadra"

Le parole di Daniele Amerini ai microfoni di Lady Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2021 20:19
Amerini: "Che delusione Pulgar! Castrovilli è calato, spero che Ribery porti gol alla squadra" -
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Amerini: "Che delusione Pulgar! Castrovilli è calato, spero che Ribery porti gol alla squadra"

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi più caldi della squadra gigliata. Ecco le sue parole:

MOMENTO FIORENTINA "La Fiorentina ora ha un ciclo di gare che deve assolutamente vincere. I risultati ottenuti all'andata non sarebbero soddisfacenti".

RIBERY "Ora che torna Ribery mi aspetto che porti gol, o che li faccia fare o che li faccia lui stesso"

CASTROVILLI "È calato, adesso è lui che deve ritrovare la condizione per migliorare le sue prestazione".

PULGAR "Pulgar è una delusione: non ricordo lampi importanti da parte sua".

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