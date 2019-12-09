Amerini: "La dirigenza va controcorrente, Montella è indifendibile, la piazza vuole il suo esonero"
Queste le parole di Daniele Amerini a Radio Sportiva: "Questa dirigenza va controcorrente, la piazza vorrebbe che Montella venisse esonerato. Commisso e Barone stanno mettendo in atto un nuovo modello...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 19:19
Queste le parole di Daniele Amerini a Radio Sportiva: "Questa dirigenza va controcorrente, la piazza vorrebbe che Montella venisse esonerato. Commisso e Barone stanno mettendo in atto un nuovo modello ma l'allenatore viola è indifendibile. Mi spiace per Montella perchè 40 giorni fa c'era tanto entusiasmo portato da Commisso e dalla dirigenza ma merita altri risultati. Chiesa ieri è sembrato assente a parte gli ultimi 5 minuti, pur avendo grandi qualità un momento di difficoltà così può pagarlo anche lui".