Amerini: "Castrovilli? Diventerà un top player. Ibrahimovic? Sarebbe il massimo, segnerebbe molto"

Queste le parole a La Nazione dell'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini: "Ribery? Fa sempre la scelta giusta. Caceres? Ha consolidato la difesa. Castrovilli? Era il meno conosciuto ma è...

Queste le parole a La Nazione dell'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini: "Ribery? Fa sempre la scelta giusta. Caceres? Ha consolidato la difesa. Castrovilli? Era il meno conosciuto ma è molto bravo. Deve migliorare nel gioco senza palla, quando lo farà sarà un top player. Chiesa? È uno dei tre miglior giovani italiani, ma anche lui può migliorare ancora soprattuto in goal, consiglio a Fede di restare in viola. Lirola? Deve ancora mostrare la sua qualità, sono sicuro che in futuro sarà decisivo. Ibrahimovic? Per una soluzione a breve scadenza, Zlatan è il massimo. Porterebbe entusiasmo segnando molti goal".