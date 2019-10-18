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Amerini: "Castrovilli? Diventerà un top player. Ibrahimovic? Sarebbe il massimo, segnerebbe molto"

Queste le parole a La Nazione dell'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini: "Ribery? Fa sempre la scelta giusta. Caceres? Ha consolidato la difesa. Castrovilli? Era il meno conosciuto ma è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 12:50
Amerini: "Castrovilli? Diventerà un top player. Ibrahimovic? Sarebbe il massimo, segnerebbe molto" -
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Queste le parole a La Nazione dell'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini: "Ribery? Fa sempre la scelta giusta. Caceres? Ha consolidato la difesa. Castrovilli? Era il meno conosciuto ma è molto bravo. Deve migliorare nel gioco senza palla, quando lo farà sarà un top player. Chiesa? È uno dei tre miglior giovani italiani, ma anche lui può migliorare ancora soprattuto in goal, consiglio a Fede di restare in viola. Lirola? Deve ancora mostrare la sua qualità, sono sicuro che in futuro sarà decisivo. Ibrahimovic? Per una soluzione a breve scadenza, Zlatan è il massimo. Porterebbe entusiasmo segnando molti goal".

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