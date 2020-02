Queste le parole rilasciate da Daniele Amerini a Lady Radio: “La Fiorentina nonostante le sconfitte è abbastanza serena, ci sta perdere con l’Atalanta. Il primo tempo i viola hanno concesso poco mentre nel secondo c’è stato un sensibile calo fisico e dopo il primo gol subito è entrata in difficoltà. Contro la Juventus aveva fatto abbastanza bene in attacco. Nelle prossime partite serve tirare fuori gli attributi e cercare di far punti. Badelj e Pulgar non hanno velocità nelle gambe. Badelj non sta bene fisicamente, il top in stagione l’ha fatto nella sfida contro il Milan. Pulgar? Mette sempre la gamba ma per ora ci ha messo poca personalità. Duncan? Non penso che sposti così tanto gli equilibri. Con Iachini la squadra ha inviato dei segnali positivi”.