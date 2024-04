Amerini: “Italiano sa cosa vuole, è determinato e non si fa condizionare da nessuno”

Daniele Amerini, ex calciatore della Fiorentina ed ex compagno di squadra di Italiano quando il tecnico giocava nel Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Azzurro 99“, in onda su Campi Flegrei Tv:

“Italiano è sempre stato un giocatore di qualità oltre che di carattere, era già una personalità importante in campo. Abbiamo avuto modo di vederci a Firenze in questi anni e dico che ha sempre convinto con la Viola. Non so se andrà al Napoli. Lui ha dato una grande impronta alla Fiorentina, è migliorato nei particolari anno dopo anno. Sa cosa vuole, è molto determinato, non si fa condizionare ne dall’ambiente ne da nessun’altro. Una persona tutto d’un pezzo” Lo riporta napolimagazine

Dalla Spagna scrivono: “Nico Gonzalez pronto a lasciare la Fiorentina a fine stagione”