Pioli: “Simeone pensi positivo, oggi dovevamo vincere. Se non chiudi le partite può succedere”

Al termine di Frosinone-Fiorentina ha parlato Stefano Pioli: “Purtroppo non sappiamo gestire le partite e non le chiudiamo. Se concedi la possibilità di perdere punti spesso accade. La squadra ha fatt...

Al termine di Frosinone-Fiorentina ha parlato Stefano Pioli:

“Purtroppo non sappiamo gestire le partite e non le chiudiamo. Se concedi la possibilità di perdere punti spesso accade. La squadra ha fatto 21 tiri in porta creando 8 palle gol. Ma dobbiamo crescere ed oggi era una partita da vincere. Simeone? Pensi positivo, oggi non ha avuto occasioni. Dobbiamo crescere dai nostri errori, evidenti per una squadra come la nostra. Il Frosinone ci ha messo molto sotto pressione ma non ha creato tantissimo. Peccato non uscire con una vittoria stasera”.