Il regista Beldi', scherza dopo Frosinone:"Batteremo il record di 1-1".Su Sottil e Simeone.."

Il noto regista e grande tifoso viola, Paolo Beldì, ha commentato nel corso del pomeriggio il pareggio della Fiorentina di ieri col Frosinone: "Stiamo cercando di battere il record degli 1-1, sono stu...

Il noto regista e grande tifoso viola, Paolo Beldì, ha commentato nel corso del pomeriggio il pareggio della Fiorentina di ieri col Frosinone: "Stiamo cercando di battere il record degli 1-1, sono stufo di essere in vantaggio e illudermi della vittoria. Davanti siamo un po' inconcludenti, Io lancerei Sottil dal 1' con Simeone. Chiesa in Nazionale? Sono geloso, poi lo vedono in troppi e ce lo portano via... Pioli? Mi piace. Si tratta di un allenatore intelligente, sono sicuro che risolverà tatticamente questa situazione difficile. Ho ancora grande fiducia nel mister".

Fonte: Radio Sportiva