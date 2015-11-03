Notizie Beldi Fiorentina

La Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì: "Amico di Firenze e della viola"
03 luglio 2021 14:48
Lutto, scomparso improvvisamente il tifoso della Fiorentina Paolo Beldì. Aveva 67 anni
03 luglio 2021 10:37
Beldì su Chiesa: "Mi ha fatto incazzare la doppietta al Milan. Le critiche a Commisso.."
09 gennaio 2021 21:18
Beldì: "Esonero Iachini? Mi fido dei dirigenti viola. La Fiorentina non è coesa, le qualità individuali ci sono"
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Beldì: "Parlo male di Chiesa, così magari resta. Ribery? Con lui in campo saremmo in Europa"
19 aprile 2020 11:54
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03 aprile 2020 12:03
Beldì: "Che depressione! Esonerare Montella non cambierebbe il resto"
09 dicembre 2019 19:26
Beldì: "Commisso è simpatico e pieno di soldi. Chiesa? Lo vedo bene qua, se va altrove.."
01 luglio 2019 00:54
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24 dicembre 2018 14:26
Il regista Beldi', scherza dopo Frosinone:"Batteremo il record di 1-1".Su Sottil e Simeone.."
10 novembre 2018 21:32
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