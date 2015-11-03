Notizie Beldi Fiorentina

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La Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì: "Amico di Firenze e della viola"

03 luglio 2021 14:48

Lutto, scomparso improvvisamente il tifoso della Fiorentina Paolo Beldì. Aveva 67 anni

03 luglio 2021 10:37

Beldì su Chiesa: "Mi ha fatto incazzare la doppietta al Milan. Le critiche a Commisso.."

09 gennaio 2021 21:18

Beldì: "Esonero Iachini? Mi fido dei dirigenti viola. La Fiorentina non è coesa, le qualità individuali ci sono"

04 novembre 2020 10:47

Beldì: "Castrovilli somiglia a Rui Costa. Amrabat? Colpo alla Ribery. Chiesa? A Firenze sei un re, se vai via..."

21 aprile 2020 21:49

Beldì: "Parlo male di Chiesa, così magari resta. Ribery? Con lui in campo saremmo in Europa"

19 aprile 2020 11:54

Beldì: "Per lo stress non riuscì a vedere lo spareggio con il Perugia. Indimenticabile battere Gerrard"

03 aprile 2020 12:03

Beldì: "Che depressione! Esonerare Montella non cambierebbe il resto"

09 dicembre 2019 19:26

Beldì: "Commisso è simpatico e pieno di soldi. Chiesa? Lo vedo bene qua, se va altrove.."

01 luglio 2019 00:54

Beldi scherza: "La Viola a Milano..ha segnato almeno! Dal mercato prenderei un calciatore della Juve.."

24 dicembre 2018 14:26

Il regista Beldi', scherza dopo Frosinone:"Batteremo il record di 1-1".Su Sottil e Simeone.."

10 novembre 2018 21:32

Beldì: "Spero che Chiesa resti ma io sono ancora arrabbiato per Hamrin fino ad arrivare a Bernardeschi"

27 ottobre 2017 17:22

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