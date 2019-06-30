Beldì: "Commisso è simpatico e pieno di soldi. Chiesa? Lo vedo bene qua, se va altrove.."

Paolo Beldì, regista e noto tifoso viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Sportiva. Ecco i passaggi più importanti: "Commisso mi ha colpito, è un personaggio che trasmette un'en...

Paolo Beldì, regista e noto tifoso viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Sportiva. Ecco i passaggi più importanti: "Commisso mi ha colpito, è un personaggio che trasmette un'energia trascinante, perlopiù è simpatico e pieno di soldi. Io non mi sono mai sentito un contestatore dei Della Valle. Chiesa? Se la sua aspirazione fosse andare alla Juve è un suo diritto, io lo vedo bene qua, per la sua carriera sarebbe essere il leader perfetto della nuova Fiorentina di Montella. Altrove guadagnerebbe di più, ma potrebbe anche non rendere secondo le aspettative... Batistuta é da sempre il mio idolo e mi sarei felicissimo se entrasse in società. Antognoni? Assieme a Pradè ha la capacità gestionali, di costruire una squadra in pochi giorni. Viviano? Mi piacerebbe da matti se tornasse, mentre lo scambio Perin-Chiesa mi farebbe sorridere poiché riduttivo per la Fiorentina. De Rossi? E' uno di esperienza, farebbe da chioccia a tanti giovani bravi per ricostruire".

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