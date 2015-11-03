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Notizie Perin Fiorentina

TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"

24 febbraio 2026 13:54

Tuttosport svela: “De Gea alla Juventus? Nel mirino della Fiorentina c’è Perin. Si farà lo scambio?”

23 febbraio 2026 09:23

Perin spiega: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, sarà una partita durissima per noi"

18 novembre 2025 22:21

Perin: "Sapevamo che per Bove il peggio era passato, altrimenti non avremmo giocato"

02 dicembre 2024 00:45

Tuttosport: "La Fiorentina voleva Perin, contatti nei mesi scorsi. No del giocatore, rinnova con la Juve"

24 giugno 2024 08:48

Da Monza: "Fiorentina interessata a Perin e Falcone, Palladino vuole un altro portiere affidabile"

16 giugno 2024 22:57

Tuttosport svela: “La Fiorentina potrebbe tornare su Perin della Juve, l’aveva cercato un anno fa”

23 aprile 2024 08:59

"Ho paura che quella contro il Genoa diventi come quando perdemmo contro il Pescara in casa"

17 gennaio 2022 16:34

La Juve perde Szczesny per infortunio, salterà sfida con la Fiorentina. In porta ci sarà Perin

06 novembre 2021 13:23

Gazzetta, Dragowski vuole un adeguamento, gli agenti trattano con l'Atletico Madrid. Perin offerto ai viola

24 giugno 2021 09:49

Tuttosport, Dragowski nel mirino di top club. Perin, la Fiorentina lo intriga: già obiettivo viola in passato

23 giugno 2021 11:03

Tuttosport, la Juve vuole Vlahovic: acquisto con formula Chiesa o Perin come contropartita 

21 giugno 2021 09:06

Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole

02 giugno 2021 15:33

Genoa, 12 tesserati positivi al test del Coronavirus. È caos...

28 settembre 2020 21:08

Nazione, il valore di Dragowski sale, il Milan ci prova ma la Fiorentina dice no

10 giugno 2020 09:57

Tuttosport, Juve in pressing su Chiesa: ai viola saranno offerti Perin, Romero, Mandragora, Rugani e Pellegrini

31 maggio 2020 10:33

Albertosi: "Serie A? Il campionato è finito, scudetto da non assegnare. Mio erede? Voto Perin.."

04 aprile 2020 19:26

Incontro Fiorentina-Lucci, si è parlato di Badelj e Bertolacci ma forse anche di un portiere...

04 luglio 2019 16:05

Perin se ne vuole andare dalla Juventus. La Fiorentina, insieme con Milan e Roma, attende sviluppi

03 luglio 2019 19:13

Beldì: "Commisso è simpatico e pieno di soldi. Chiesa? Lo vedo bene qua, se va altrove.."

01 luglio 2019 00:54

Rebus porta, arriverà Viviano. La Fiorentina punterà su Dragowski ma solo a una condizione, i dettagli

28 giugno 2019 00:55

La Juventus vuole cedere Perin alla Fiorentina. Contatto tra il portiere e l'allenatore viola

27 giugno 2019 21:31

CorSera, spunta Perin per la porta viola. Il ritorno di Buffon lo costringe a cambiare aria

27 giugno 2019 11:21

Da Torino, la Juventus per Chiesa offre alla Fiorentina anche il cartellino di Mattia Perin

01 giugno 2019 20:13

Perin rivela: "Nel 2007 feci un provino con la Fiorentina, fui scartato, mi dissero che..."

05 dicembre 2018 01:41

Perinetti: "Fiorentina come il Genoa, Perin non può andare a Firenze. Il motivo..."

21 febbraio 2018 13:38

Perin: "Sportiello quest'anno sta giocando bene. Rossi? Un fenomeno, senza infortuni..."

11 gennaio 2018 12:11

Perin al 90': "Contro una squadra come la Fiorentina il pareggio ci va bene, sopratutto in trasferta"

17 dicembre 2017 16:56

Pedullà: "Per Kalinic tutto in 48 ore. Su Jovetic decide Suning, e Perin..."

09 gennaio 2017 20:40

Retroscena Perin, la Fiorentina stava lavorando per portare il portiere a Firenze già a gennaio. Adesso...

09 gennaio 2017 10:02

Intanto Perin conta già i tre punti del recupero contro la Fiorentina. Il retroscena di Sky Sport...

25 ottobre 2016 23:46

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