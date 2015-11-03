Notizie Perin Fiorentina

TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"
24 febbraio 2026 13:54
Tuttosport svela: “De Gea alla Juventus? Nel mirino della Fiorentina c’è Perin. Si farà lo scambio?”
23 febbraio 2026 09:23
Perin spiega: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, sarà una partita durissima per noi"
18 novembre 2025 22:21
Perin: "Sapevamo che per Bove il peggio era passato, altrimenti non avremmo giocato"
02 dicembre 2024 00:45
Tuttosport: "La Fiorentina voleva Perin, contatti nei mesi scorsi. No del giocatore, rinnova con la Juve"
24 giugno 2024 08:48
Da Monza: "Fiorentina interessata a Perin e Falcone, Palladino vuole un altro portiere affidabile"
16 giugno 2024 22:57
Tuttosport svela: “La Fiorentina potrebbe tornare su Perin della Juve, l’aveva cercato un anno fa”
23 aprile 2024 08:59
"Ho paura che quella contro il Genoa diventi come quando perdemmo contro il Pescara in casa"
17 gennaio 2022 16:34
La Juve perde Szczesny per infortunio, salterà sfida con la Fiorentina. In porta ci sarà Perin
06 novembre 2021 13:23
Gazzetta, Dragowski vuole un adeguamento, gli agenti trattano con l'Atletico Madrid. Perin offerto ai viola
24 giugno 2021 09:49
Tuttosport, Dragowski nel mirino di top club. Perin, la Fiorentina lo intriga: già obiettivo viola in passato
23 giugno 2021 11:03
Tuttosport, la Juve vuole Vlahovic: acquisto con formula Chiesa o Perin come contropartita
21 giugno 2021 09:06
Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole
02 giugno 2021 15:33
Genoa, 12 tesserati positivi al test del Coronavirus. È caos...
28 settembre 2020 21:08
Nazione, il valore di Dragowski sale, il Milan ci prova ma la Fiorentina dice no
10 giugno 2020 09:57
Tuttosport, Juve in pressing su Chiesa: ai viola saranno offerti Perin, Romero, Mandragora, Rugani e Pellegrini
31 maggio 2020 10:33
Albertosi: "Serie A? Il campionato è finito, scudetto da non assegnare. Mio erede? Voto Perin.."
04 aprile 2020 19:26
Incontro Fiorentina-Lucci, si è parlato di Badelj e Bertolacci ma forse anche di un portiere...
04 luglio 2019 16:05
Perin se ne vuole andare dalla Juventus. La Fiorentina, insieme con Milan e Roma, attende sviluppi
03 luglio 2019 19:13
Beldì: "Commisso è simpatico e pieno di soldi. Chiesa? Lo vedo bene qua, se va altrove.."
01 luglio 2019 00:54
Rebus porta, arriverà Viviano. La Fiorentina punterà su Dragowski ma solo a una condizione, i dettagli
28 giugno 2019 00:55
La Juventus vuole cedere Perin alla Fiorentina. Contatto tra il portiere e l'allenatore viola
27 giugno 2019 21:31
CorSera, spunta Perin per la porta viola. Il ritorno di Buffon lo costringe a cambiare aria
27 giugno 2019 11:21
Da Torino, la Juventus per Chiesa offre alla Fiorentina anche il cartellino di Mattia Perin
01 giugno 2019 20:13
Perin rivela: "Nel 2007 feci un provino con la Fiorentina, fui scartato, mi dissero che..."
05 dicembre 2018 01:41
Perinetti: "Fiorentina come il Genoa, Perin non può andare a Firenze. Il motivo..."
21 febbraio 2018 13:38
Perin: "Sportiello quest'anno sta giocando bene. Rossi? Un fenomeno, senza infortuni..."
11 gennaio 2018 12:11
Perin al 90': "Contro una squadra come la Fiorentina il pareggio ci va bene, sopratutto in trasferta"
17 dicembre 2017 16:56
Pedullà: "Per Kalinic tutto in 48 ore. Su Jovetic decide Suning, e Perin..."
09 gennaio 2017 20:40
Retroscena Perin, la Fiorentina stava lavorando per portare il portiere a Firenze già a gennaio. Adesso...
09 gennaio 2017 10:02
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