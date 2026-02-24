24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:05

TuttoSport rilancia: “Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin”

Calciomercato

Mirko Carmignani

24 Febbraio · 13:54

di

Il portiere spagnolo dei gigliati potrebbe essere diretto verso Torino con la Juventus desiderosa di chiudere l'acquisto

Secondo quanto riportato da TuttoSport la Juventus è in cerca di un portiere con Perin che vuole andare a giocare dopo anni da riserva a Torino, su di lui si è mosso il Genoa che lo aveva praticamente preso a gennaio e la Fiorentina con Paratici che apprezza da sempre l’ex portiere del Pescara. La Juventus non si fida più molto di Di Gregorio e potrebbe cercare in estate un nuovo titolare con De Gea che piace sia ad Ottolini che lo voleva al Genoa che a Comolli. Ecco che allora queste strade si potrebbero incrociare.

