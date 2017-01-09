Retroscena Perin, la Fiorentina stava lavorando per portare il portiere a Firenze già a gennaio. Adesso...

Alfredo Pedullà svela un movimento sfumato per via del grave infortunio capitato a Mattia Perin nel corso della gara contro la Roma

Questo è quanto racconta Alfredo Pedullà sul proprio sito per quanto riguarda Perin e la Fiorentina:

Mattia Perin ha dovuto incassare una notizia che sperava di non avere: si è rotto un’altra volta il crociato, merita i più calorosi e sinceri auguri. Così sono state inevitabilmente rinviate un paio di piste di mercato pronte per gennaio. Quali? L’Everton che, come ricorderete, lo aveva cercato già nel 2015. Ma anche la Fiorentina che stava pensando a Perin per questa sessione, evidentemente alla ricerca di un portiere più affidabile di Tatarusanu (che spesso ha convinto poco). Piste ormai rinviate, alla Fiorentina piace molto Perin. E per l’estate possono esserci altre concorrenti, per esempio il Napoli.