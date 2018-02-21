Perinetti: "Fiorentina come il Genoa, Perin non può andare a Firenze. Il motivo..."

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato alla Repubblica riguardo il futuro del suo portiere Mattia Perin: “Ci sta che Mattia possa aspirare a giocare in uno dei due club Mancheste...

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato alla Repubblica riguardo il futuro del suo portiere Mattia Perin: “Ci sta che Mattia possa aspirare a giocare in uno dei due club Manchester o, per restare in Italia, nel Napoli o nella Juventus. Ma se è per andare al Torino o alla Fiorentina, e dico i primi due nomi che mi vengono in testa, allora è meglio che resti al Genoa perché come aspirazioni e potenzialità più o meno siamo sulla stesso livello".