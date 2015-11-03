Notizie Perinetti Fiorentina

Perinetti: "Per uscire dalla crisi servono unione, sacrificio e umiltà. La Viola ha grandi giocatori e può recuperare"
10 dicembre 2025 18:15
Perinetti: "Non escluderei l'esonero di Palladino. Potrebbero arrivare riflessioni più profonde"
13 maggio 2025 17:30
Perinetti: "Kean? I giocatori forti in Italia sono di passaggio, bisogna essere bravi a sostituirli"
11 maggio 2025 16:31
Perinetti elogia la Fiorentina: "Una piacevole sorpresa insieme alla Lazio. Palladino mi ha davvero stupito"
17 dicembre 2024 14:32
Perinetti: "Mai avrei creduto che Palladino sarebbe diventato un allenatore di questo livello"
26 luglio 2024 13:55
Perinetti a TMW: "Gilardino-Fiorentina e Italiano-Napoli sono strade molto percorribili per la prossima stagione"
02 aprile 2024 13:57
Perinetti: "Non mi piace l'uscita di Raiola su Bonaventura, mette pressione al giocatore e alla società"
09 febbraio 2024 15:52
Perinetti: "La Fiorentina ha strapagato Cabral. Aumento del costo dovuto a cessione Vlahovic"
01 febbraio 2022 15:59
Perinetti: "Vlahovic? Mancano etica e rispetto. Questi casi faranno sprofondare il calcio"
11 ottobre 2021 22:13
Perinetti: "Vlahovic senza riconoscenza. Ma quale procuratore, decide lui se firmare o meno"
01 ottobre 2021 20:34
Perinetti: “Quando vedo Antognoni vedo la Fiorentina. Difficile vederlo lontano dalla Viola”
20 luglio 2021 23:34
Perinetti: "Dare 3 milioni a Vlahovic? Cutrone alla Fiorentina non guadagnava molto meno..."
27 maggio 2021 13:33
Perinetti: "Sarri avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. Tutto dipenderà dagli obiettivi di Commisso"
01 aprile 2021 22:24
Perinetti: "C'è un problema di pressioni sui giocatori giovani della viola"
01 dicembre 2020 14:49
Perinetti: "Piatek? Ha molta simpatia verso Firenze. Mi auguro che Cesare sia gradito alla piazza"
11 novembre 2020 21:52
Perinetti : "Spalletti aveva il sogno Fiorentina ma la società ha altre idee"
23 luglio 2020 17:57
Perinetti è convinto: "Il desiderio di Chiesa è di restare a giocare nella Fiorentina. La stagione.."
31 marzo 2020 16:45
Perinetti: "Criscito in viola? Sarebbe clamoroso, voleva chiudere la carriera al Genoa"
30 gennaio 2020 21:47
Perinetti: "Corvino ha fatto un colpo della madonna con Castrovilli. Vi racconto tutto su Cassata"
23 gennaio 2020 15:40
Perinetti: "Montella contro l'Inter e la Roma può difendere la sua posizione. I nomi che circolano..."
11 dicembre 2019 01:09
Perinetti: "Sbagliato non vendere Chiesa, ha la testa altrove. Fiorentina, prendi Florenzi, fai un affare"
12 novembre 2019 17:35
Perinetti: "Un centrocampista che volevamo ai tempi del Genoa è Zurkowski. Montella lo userà"
26 settembre 2019 21:11
Perinetti: "Sono sicuro che i punti della Fiorentina cominceranno ad arrivare. Ha cambiato tanto"
24 settembre 2019 22:39
Perinetti: "Fiorentina come il Genoa, Perin non può andare a Firenze. Il motivo..."
21 febbraio 2018 13:38
Perinetti (Ds Genoa): "Locatelli ragazzo interessante, sarebbe bello vederlo in rossoblu"
12 gennaio 2018 18:32
Perinetti su Rossi: "Non giocherà prima di gennaio perché ci sono stati dei problemi burocratici con la Spagna"
15 dicembre 2017 18:25
Perinetti: "Rossi è stato sfotunato, lo accompagneremo nella sua rinascita"
05 dicembre 2017 12:22
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