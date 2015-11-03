Labaro Viola

Notizie Perinetti Fiorentina

Perinetti: "Per uscire dalla crisi servono unione, sacrificio e umiltà. La Viola ha grandi giocatori e può recuperare"

10 dicembre 2025 18:15

Perinetti: "Non escluderei l'esonero di Palladino. Potrebbero arrivare riflessioni più profonde"

13 maggio 2025 17:30

Perinetti: "Kean? I giocatori forti in Italia sono di passaggio, bisogna essere bravi a sostituirli"

11 maggio 2025 16:31

Perinetti elogia la Fiorentina: "Una piacevole sorpresa insieme alla Lazio. Palladino mi ha davvero stupito"

17 dicembre 2024 14:32

Perinetti: "Mai avrei creduto che Palladino sarebbe diventato un allenatore di questo livello"

26 luglio 2024 13:55

Perinetti a TMW: "Gilardino-Fiorentina e Italiano-Napoli sono strade molto percorribili per la prossima stagione"

02 aprile 2024 13:57

Perinetti: "Non mi piace l'uscita di Raiola su Bonaventura, mette pressione al giocatore e alla società"

09 febbraio 2024 15:52

Perinetti: "La Fiorentina ha strapagato Cabral. Aumento del costo dovuto a cessione Vlahovic"

01 febbraio 2022 15:59

Perinetti: "Vlahovic? Mancano etica e rispetto. Questi casi faranno sprofondare il calcio"

11 ottobre 2021 22:13

Perinetti: "Vlahovic senza riconoscenza. Ma quale procuratore, decide lui se firmare o meno"

01 ottobre 2021 20:34

Perinetti: “Quando vedo Antognoni vedo la Fiorentina. Difficile vederlo lontano dalla Viola”

20 luglio 2021 23:34

Perinetti: "Dare 3 milioni a Vlahovic? Cutrone alla Fiorentina non guadagnava molto meno..."

27 maggio 2021 13:33

Perinetti: "Sarri avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. Tutto dipenderà dagli obiettivi di Commisso"

01 aprile 2021 22:24

Perinetti: "C'è un problema di pressioni sui giocatori giovani della viola"

01 dicembre 2020 14:49

Perinetti: "Piatek? Ha molta simpatia verso Firenze. Mi auguro che Cesare sia gradito alla piazza"

11 novembre 2020 21:52

Perinetti : "Spalletti aveva il sogno Fiorentina ma la società ha altre idee"

23 luglio 2020 17:57

Perinetti è convinto: "Il desiderio di Chiesa è di restare a giocare nella Fiorentina. La stagione.."

31 marzo 2020 16:45

Perinetti: "Criscito in viola? Sarebbe clamoroso, voleva chiudere la carriera al Genoa"

30 gennaio 2020 21:47

Perinetti: "Corvino ha fatto un colpo della madonna con Castrovilli. Vi racconto tutto su Cassata"

23 gennaio 2020 15:40

Perinetti: "Montella contro l'Inter e la Roma può difendere la sua posizione. I nomi che circolano..."

11 dicembre 2019 01:09

Perinetti: "Sbagliato non vendere Chiesa, ha la testa altrove. Fiorentina, prendi Florenzi, fai un affare"

12 novembre 2019 17:35

Perinetti: "Un centrocampista che volevamo ai tempi del Genoa è Zurkowski. Montella lo userà"

26 settembre 2019 21:11

Perinetti: "Sono sicuro che i punti della Fiorentina cominceranno ad arrivare. Ha cambiato tanto"

24 settembre 2019 22:39

Perinetti: "Fiorentina come il Genoa, Perin non può andare a Firenze. Il motivo..."

21 febbraio 2018 13:38

Perinetti (Ds Genoa): "Locatelli ragazzo interessante, sarebbe bello vederlo in rossoblu"

12 gennaio 2018 18:32

Perinetti su Rossi: "Non giocherà prima di gennaio perché ci sono stati dei problemi burocratici con la Spagna"

15 dicembre 2017 18:25

Perinetti: "Rossi è stato sfotunato, lo accompagneremo nella sua rinascita"

05 dicembre 2017 12:22

Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."

02 dicembre 2017 13:59

Archivio

Esplora l'archivio di Perinetti

Sett. 50 Sett. 20 Sett. 19
Sett. 51 Sett. 30 Sett. 14 Sett. 6
Sett. 5
Sett. 41 Sett. 39 Sett. 29 Sett. 21 Sett. 13
Sett. 49 Sett. 46 Sett. 30 Sett. 14 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 50 Sett. 46 Sett. 39
Sett. 8 Sett. 2
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48