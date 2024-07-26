Perinetti: "Mai avrei creduto che Palladino sarebbe diventato un allenatore di questo livello"

L'ex dirigente di Siena e Palermo ha parlato dell'attuale tecnico viola riferendosi al suo passato da calciatore

A Radio Bruno è intervenuto l'ex dirigente di Siena, Genoa, Palermo e Brescia tra le altre ed attuale direttore tecnico dell'Avellino Giorgio Perinetti che ha parlato anche di Fiorentina: "Colpani è un ottimo acquisto, ha corsa, sa inserirsi e fa pure gol. Lo ha voluto fortemente Palladino quindi mi aspetto molto da lui, per me è un futuro nazionale."

Su Kean: "Non è più un ragazzo, spero sia maturato soprattutto negli atteggiamenti e che capisca il valore di questa possibilità. La sua carriera poteva già essere ad un punto migliore, ma ha le qualità per fare bene".

Su Palladino: "Non credevo avrebbe mai fatto l'allenatore per com'era da giocatore, invece ha sempre fatto cose importanti. Qui sarà l'anno della conferma per lui."

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