Perinetti: "Dare 3 milioni a Vlahovic? Cutrone alla Fiorentina non guadagnava molto meno..."

La Fiorentina dovrebbe dare un contratto ricco a Vlahovic? Perinetti non ha dubbi

A l'emittente locale Lady Radio, ha parlato il dirigente Giorgio Perinetti:

"Dare tre milioni a Vlahovic? Con i viola ha giocato Cutrone e non è che guadagnasse molto meno di quella cifra. Dusan rappresenta il futuro, in giro ce ne sono pochi giovani di valore come lui. Per cui è giusto che la Fiorentina faccia un sacrificio dal punto di vista economico pur di tenerlo”.

INTANTO ECCO I PROFILI CHE JORGE MENDES VORREBBE PORTARE ALLA FIORENTINA

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