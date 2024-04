Perinetti a TMW: “Gilardino-Fiorentina e Italiano-Napoli sono strade molto percorribili per la prossima stagione”

Giorgio Perinetti, attuale direttore tecnico dell’Avellino ed ex direttore sportivo di Genoa e Brescia tra le altre, ha parlato a Tuttomercato web del valzer di panchine che dovrebbe iniziare al termine della stagione con varie piazze coinvolte tra cui la Fiorentina: “Italiano pare indirizzato verso Napoli, sarebbe l’uomo giusto per ricostruire la squadra dopo una stagione di questo tipo, anche perché se il Napoli non va in Champions in tanti lascerebbero e si troverebbe in difficoltà di tipo economico, Italiano è un costruttore lo ha fatto a Firenze, lo può rifare a Napoli, al suo posto Gilardino è un nome caldo che piace a tanti a Firenze, sarebbe una strada percorribile, salterebbe tutto se Conte si mostrasse interessato ad andare a Napoli ma non credo”