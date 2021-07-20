Perinetti: “Quando vedo Antognoni vedo la Fiorentina. Difficile vederlo lontano dalla Viola”

Le parole di Giorgio Perinetti sull’addio di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina

Giorgio Perinetti, nuovo direttore sportivo del Siena, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell’addio di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Come faccio a parlarne. Quando vedo Antognoni vedo la Fiorentina, ma oggi non è più così. Non conosco le considerazioni di Barone e Commisso, ma suona strano che Giancarlo Antognoni non rappresenti più quei colori”.

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