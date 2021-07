Barone: “Se Antognoni amasse davvero la Fiorentina sarebbe rimasto”

“Sarebbe bello vedere all’inizio del campionato 60.000 tifosi a Roma – ha detto Joe Barone dal ritiro di Moena – . Siamo tranquilli e vogliamo lavorare bene per il campionato. La squadra non deve distrarsi. Ci dispiace leggere queste cose in giro su di noi. Ad Antognoni abbiamo offerto un ruolo importante per il futuro della Fiorentina. Non è stato bello attaccare Rocco. Non penso che Commisso si debba scusare. Non l’abbiamo buttato fuori. E’ stata una sua decisione lasciare la Fiorentina, se amava questa maglia poteva restare”.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI: “COMMISSO SE N’È LAVATO LE MANI. DELUSO DALL’IRRICONOSCENZA DI PRADÈ”