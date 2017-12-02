Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, è tornato a parlare di Giuseppe Rossi: acquisto a sorpresa che, infortuni permettendo, potrebbe dare una svolta alla stagione dei rossoblu. Ecco le dic...

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, è tornato a parlare di Giuseppe Rossi: acquisto a sorpresa che, infortuni permettendo, potrebbe dare una svolta alla stagione dei rossoblu. Ecco le dichiarazioni: "In passato il Genoa ha recuperato giocatori che sembravano persi e speriamo che anche per lui si confermi questa cosa. È un talento, un ottimo ragazzo e un professionista serio che è in debito con la fortuna. Credo che possa cogliere nel migliore dei modi questa occasione e che il calcio ritrovi uno dei suoi migliori talenti”. Le dichiarazioni sono riportate da TMW Radio.