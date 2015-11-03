Notizie Ds Fiorentina

Marotta ai ds: "Siamo chiamati a un alto senso di responsabilità. Contatti per garantire sicurezza economica"
24 marzo 2020 12:45
Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."
02 marzo 2018 16:08
Perinetti (Ds Genoa): "Locatelli ragazzo interessante, sarebbe bello vederlo in rossoblu"
12 gennaio 2018 18:32
Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."
02 dicembre 2017 13:59
Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"
01 agosto 2017 16:11
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