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Notizie Ds Fiorentina

Marotta ai ds: "Siamo chiamati a un alto senso di responsabilità. Contatti per garantire sicurezza economica"

24 marzo 2020 12:45

Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."

02 marzo 2018 16:08

Perinetti (Ds Genoa): "Locatelli ragazzo interessante, sarebbe bello vederlo in rossoblu"

12 gennaio 2018 18:32

Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."

02 dicembre 2017 13:59

Ds Dortmund: "Emre Mor? Ha tanti estimatori. Fiorentina? No a speculazioni di mercato"

01 agosto 2017 16:11

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