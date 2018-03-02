Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."

L'ex direttore sportivo friulano Fabrizio Larini, ha parlato ai microfoni di Lady Radio di quella che sarà la sfida in programma alla Dacia Arena fra Udinese e Fiorentina. Queste le dichiarazioni: "Pe...

L'ex direttore sportivo friulano Fabrizio Larini, ha parlato ai microfoni di Lady Radio di quella che sarà la sfida in programma alla Dacia Arena fra Udinese e Fiorentina. Queste le dichiarazioni: "Penso che sia Udinese che Fiorentina stiano rispettando le aspettative: entrambe hanno avuto necessità di ricostruire. Le squadre hanno ottimi tecnici, Pioli e Oddo sono allenatori di livello. Pioli lo reputo un allenatore molto preparato e con una certa esperienza, ha fatto bene anche all’Inter nel momento in cui è arrivato, poi il calo, come però sta succedendo adesso ai nerazzurri di Spalletti. Secondo me Udinese e Fiorentina si equivalgono abbastanza, sono due squadre molto giovani, soprattutto quella friulana, la quale ha individualità che possono crescere ulteriormente. La Fiorentina ha bisogno di inserimenti di esperienza nell’organico, giocatori che possano guidare la squadra, uno alla Badelj per intenderci”.