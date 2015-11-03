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Notizie Oddo Fiorentina

Oddo: "I medici si sacrificano per noi e il problema sarebbe correre? State a casa e non rompete i c*******"

16 marzo 2020 20:47

Oddo: "Biraghi concreto in attacco, ma deve difendere meglio. E' fortunato perché in Italia..."

17 ottobre 2018 16:03

Oddio: "La Fiorentina ci ha messo tatticamente in difficoltà. Ci scusiamo con i tifosi"

03 aprile 2018 20:57

Oddo: "Momento surreale, difficile pensare al campo. Non si cancella il dolore per Astori e la famiglia..."

10 marzo 2018 15:00

Oddo senior: "La Fiorentina? Profilo giusto per mio figlio, come l'Udinese. La sua caratura..."

02 marzo 2018 16:11

Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."

02 marzo 2018 16:08

Oddo: "Obiettivo Europa League? Fiorentina, Torino e Sampdoria sono superiori a noi"

05 febbraio 2018 12:44

L'Udinese esonera Delneri, al suo posto in panchina ci sarà Massimo Oddo, sarà lui il nuovo tecnico

21 novembre 2017 11:54

Il Cagliari esonera Massimo Rastelli. Decisiva la sconfitta contro il Genoa, al suo posto Oddo o Iachini

17 ottobre 2017 11:53

A Pescara Oddo paga per tutti. La società: "Così zero alibi per i giocatori"

14 febbraio 2017 20:28

Repubblica: a giugno si riparte da Di Francesco e dagli italiani

13 gennaio 2017 11:05

Oddo: "Ogni giovane allenatore sogna di allenare la Fiorentina. È una big del nostro calcio"

07 gennaio 2017 10:45

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