Notizie Oddo Fiorentina

Oddo: "I medici si sacrificano per noi e il problema sarebbe correre? State a casa e non rompete i c*******"
16 marzo 2020 20:47
Oddo: "Biraghi concreto in attacco, ma deve difendere meglio. E' fortunato perché in Italia..."
17 ottobre 2018 16:03
Oddio: "La Fiorentina ci ha messo tatticamente in difficoltà. Ci scusiamo con i tifosi"
03 aprile 2018 20:57
Oddo: "Momento surreale, difficile pensare al campo. Non si cancella il dolore per Astori e la famiglia..."
10 marzo 2018 15:00
Oddo senior: "La Fiorentina? Profilo giusto per mio figlio, come l'Udinese. La sua caratura..."
02 marzo 2018 16:11
Larini: "Udinese e Fiorentina si equivalgono, ai Viola mancano giocatori d'esperienza. Pioli e Oddo..."
02 marzo 2018 16:08
Oddo: "Obiettivo Europa League? Fiorentina, Torino e Sampdoria sono superiori a noi"
05 febbraio 2018 12:44
L'Udinese esonera Delneri, al suo posto in panchina ci sarà Massimo Oddo, sarà lui il nuovo tecnico
21 novembre 2017 11:54
Il Cagliari esonera Massimo Rastelli. Decisiva la sconfitta contro il Genoa, al suo posto Oddo o Iachini
17 ottobre 2017 11:53
A Pescara Oddo paga per tutti. La società: "Così zero alibi per i giocatori"
14 febbraio 2017 20:28
Repubblica: a giugno si riparte da Di Francesco e dagli italiani
13 gennaio 2017 11:05
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