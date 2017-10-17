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Il Cagliari esonera Massimo Rastelli. Decisiva la sconfitta contro il Genoa, al suo posto Oddo o Iachini

E' terminata  l'esperienza di Massimo Rastelli sulla panchina del Cagliari. La sconfitta casalinga contro il Genoa, la quarta consecutiva dopo quelle arrivate contro Sassuolo, Chievo e Napoli, costa i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 11:53
Il Cagliari esonera Massimo Rastelli. Decisiva la sconfitta contro il Genoa, al suo posto Oddo o Iachini -
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E' terminata  l'esperienza di Massimo Rastelli sulla panchina del Cagliari. La sconfitta casalinga contro il Genoa, la quarta consecutiva dopo quelle arrivate contro Sassuolo, Chievo e Napoli, costa infatti la panchina all'allenatore rossoblu. Il presidente Giulini ha preso la decisione di sollevare dall'incarico l'allenatore, si attendono soltanto le conferme ufficiali. Lo scorso luglio Rastelli e il Cagliari avevano prolungato il contratto fino al 2019: dopo la vittoria del campionato di B di due anni fa, la squadra aveva raggiunto una tranquilla salvezza l'anno scorso.

Non è ancora chiaro chi sarà l'erede di Rastelli però. Sono stati già effettuati dei sondaggi e in pole ci sono due nomi: Giuseppe Iachini e Massimo Oddo. Queste al momento le ipotesi più concrete, la decisione è attesa nelle prossime ore e non sono escluse sorprese.

Sky Sport

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