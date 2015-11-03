Notizie Rastelli Fiorentina

Rastelli su Ranieri: “La sua bravura starà nel resettare tutto e trasmettere i giusti valori”
21 novembre 2025 15:15
Rastelli: “Folorunsho è un calciatore duttile. La Fiorentina ora deve fare uno step in più per rimanere in quelle posizioni”
02 gennaio 2025 20:41
Rastelli: "Ranieri? La differenza in lui l'ha fatta la sua voglia di migliorarsi. È un calciatore eclettico"
13 dicembre 2024 15:32
Rastelli, Levico Terme: "In D capiì che Italiano sarebbe arrivato in A. Fiorentina? Schiero dieci difensori"
29 luglio 2021 07:32
Rastelli: "Italiano? Fiorentina occasione della vita, l'ambizione ti porta a fare delle scelte"
05 luglio 2021 11:48
Rastelli: "Castrovilli si è spento. Ribery potrebbe essere un fattore della sua involuzione"
21 gennaio 2021 23:13
Rastelli: "In questo momento Castrovilli sta faticando, paga il calo complessivo della squadra"
03 dicembre 2020 15:40
Rastelli: "Ho un debole per Castrovilli, non ha sofferto il passaggio in Serie A"
07 giugno 2020 13:48
Rastelli: "Castrovilli è un calciatore completo, avrà un futuro roseo, può migliorare ancora"
26 aprile 2020 22:15
Rastelli a Radio Blu: "complimenti a Pioli, la Fiorentina gioca un calcio gradevole"
18 ottobre 2018 16:00
Ufficiale: Diego Lopez è il nuovo tecnico del Cagliari, contratto fino al 2019 per l'uruguaiano
18 ottobre 2017 17:19
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