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Rastelli: "Ranieri? La differenza in lui l'ha fatta la sua voglia di migliorarsi. È un calciatore eclettico"

Massimo Rastelli ha analizzato il percorso di crescita e le qualità tecniche del difensore della Fiorentina, Luca Ranieri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2024 15:32
Rastelli: "Ranieri? La differenza in lui l'ha fatta la sua voglia di migliorarsi. È un calciatore eclettico" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico Massimo Rastelli, ex allenatore di Luca Ranieri a Ferrara, ha parlato del percorso di crescita del difensore viola, analizzandone le sue qualità. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A:

"Ranieri nasce come terzino sinistro, ma con me ha giocato anche da braccetto a 3 e da centrale puro; è un calciatore eclettico, la sua voglia di adattarsi e migliorarsi ogni giorno sta facendo la differenza".

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