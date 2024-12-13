Rastelli: "Ranieri? La differenza in lui l'ha fatta la sua voglia di migliorarsi. È un calciatore eclettico"

Massimo Rastelli ha analizzato il percorso di crescita e le qualità tecniche del difensore della Fiorentina, Luca Ranieri

Il tecnico Massimo Rastelli, ex allenatore di Luca Ranieri a Ferrara, ha parlato del percorso di crescita del difensore viola, analizzandone le sue qualità. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A:

"Ranieri nasce come terzino sinistro, ma con me ha giocato anche da braccetto a 3 e da centrale puro; è un calciatore eclettico, la sua voglia di adattarsi e migliorarsi ogni giorno sta facendo la differenza".

Valcareggi: “Parisi? Deciderà la Fiorentina, non certo Giuffredi. Potrebbe anche cambiare procuratore”

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