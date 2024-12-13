Valcareggi: "Parisi? Deciderà la Fiorentina, non certo Giuffredi. Potrebbe anche cambiare procuratore"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha così parlato di Fabiano Parisi e del suo futuro alla Fiorentina dopo le parole di Giuffredi: "Sarà la Fiorentina a decidere il futuro di Par...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha così parlato di Fabiano Parisi e del suo futuro alla Fiorentina dopo le parole di Giuffredi: "Sarà la Fiorentina a decidere il futuro di Parisi, non certo Giuffredi. C'è un contratto in essere, il ragazzo non è svincolato. Ci vorranno tanti soldi per portarlo via da Firenze: essendo stato pagato 10 milioni, ce ne vorranno minimo altrettanti. Io, fra l'altro, ho avuto storie tese con Giuffredi, che ha provato a portarmi via Cerofolini, con il tramite di Biraghi: ma il ‘Cero’ l'ho creato io, a volte sembra il far west questa guerra fra procuratori. Comunque è possibile che Parisi cambi agente: ci vuole la ‘giusta causa’, ma è un'eventualità fattibile. Non è facile cambiare procuratore, ci vuole intesa di ambo le parti, ma a certi livelli il rischio di far frittate è elevato”.

BOVE LASCERÀ CAREGGI NELLE PROSSIME ORE E ANDRÀ AL VIOLA PARK PER SALUTARE LA SQUADRA E LA SOCIETÀ

https://www.labaroviola.com/bove-lascera-careggi-nelle-prossime-ore-e-andra-al-viola-park-per-salutare-la-squadra-e-la-societa/280708/