Notizie Radio Serie A Fiorentina

Cosmi: "Partita strepitosa della Fiorentina. Guardavi Fagioli e dicevi 'alla Juve serve un giocatore così'"
17 marzo 2025 15:57
D'Agostino: "Alla Fiorentina non andai bene con Corvino. Feci 5 gol, ma decise di non riscattarmi"
27 febbraio 2025 17:25
Masini: "Mercato Fiorentina ottimo. Gudmundsson lo riscatterei domani mattina, Ndour promettente"
20 febbraio 2025 15:26
Rastelli: "Ranieri? La differenza in lui l'ha fatta la sua voglia di migliorarsi. È un calciatore eclettico"
13 dicembre 2024 15:32
Trevisani pronostica un pareggio tra Fiorentina e Genoa. Tutti gli altri ospiti hanno dato per favorita la viola
30 ottobre 2024 13:39
Alciato sull'intervista censurata a Maldini: "Non mi sono inventato nulla, non sono un bugiardo"
15 maggio 2024 22:54
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