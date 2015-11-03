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Notizie Radio Serie A Fiorentina

Cosmi: "Partita strepitosa della Fiorentina. Guardavi Fagioli e dicevi 'alla Juve serve un giocatore così'"

17 marzo 2025 15:57

D'Agostino: "Alla Fiorentina non andai bene con Corvino. Feci 5 gol, ma decise di non riscattarmi"

27 febbraio 2025 17:25

Masini: "Mercato Fiorentina ottimo. Gudmundsson lo riscatterei domani mattina, Ndour promettente"

20 febbraio 2025 15:26

Rastelli: "Ranieri? La differenza in lui l'ha fatta la sua voglia di migliorarsi. È un calciatore eclettico"

13 dicembre 2024 15:32

Trevisani pronostica un pareggio tra Fiorentina e Genoa. Tutti gli altri ospiti hanno dato per favorita la viola

30 ottobre 2024 13:39

Alciato sull'intervista censurata a Maldini: "Non mi sono inventato nulla, non sono un bugiardo"

15 maggio 2024 22:54

Maldini denuncia: "Censurata una mia intervista alla radio della Lega Serie A" si andrà per vie legali

14 maggio 2024 12:34

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