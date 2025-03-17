Cosmi: "Partita strepitosa della Fiorentina. Guardavi Fagioli e dicevi 'alla Juve serve un giocatore così'"

Il tecnico Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato della prestazione brillante della Fiorentina contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:"La Fiorentina ieri non ha sb...

Il tecnico Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato della prestazione brillante della Fiorentina contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina ieri non ha sbagliato niente, ha fatto una partita strepitosa, nell'interpretazione e nelle qualità tecniche. Adesso per la Juve è tutto più complicato, sembrava una squadra disorientata anche da un punto di vista tattico: senza reazioni, ha perso ogni duello, anche con giocatori che hanno un motore importante, perché la Juve ha giocatori forti anche atleticamente, fisicamente. Eppure la Fiorentina arrivava prima in ogni zona del campo con qualsiasi giocatore. Non voglio togliere niente a una Fiorentina che ha dimostrato ottime cose in fase difensiva, di costruzione, di recupero palla, di giocate tecniche... Vedevi Fagioli ieri e dicevi "alla Juve serve un giocatore così", ma questi sono discorsi facili fare ora".