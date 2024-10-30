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Trevisani pronostica un pareggio tra Fiorentina e Genoa. Tutti gli altri ospiti hanno dato per favorita la viola

Trevisani ha voluto 'bloccare' la viola al Marassi, con il risultato finale X

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2024 13:39
Trevisani pronostica un pareggio tra Fiorentina e Genoa. Tutti gli altri ospiti hanno dato per favorita la viola -
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E' tempo di pronostici su Radio Serie A e i protagonisti della trasmissione radiofonica sono quattro: Chiara Icardi, Riccardo Trevisani, Gab Giustiniani e Claudio Guerrini. Tutte le partite sono state analizzate e pronosticate, con la Fiorentina, che secondo gli addetti ai lavori risulta favorita contro il Genoa, con tre su quattro pronostici con il risultato di doppia chance (X2). Solamente Riccardo Trevisani ha voluto 'bloccare' la viola al Marassi, con il risultato finale X. Di seguito inseriamo il post Instagram dell'account ufficiale di Radio Serie A:

FELICITÀ DODÒ, È NEI PRE-CONVOCATI DEL BRASILE. È STATO GIÀ COMUNICATO ALLA FIORENTINA VENERDÌ

https://www.labaroviola.com/felicita-dodo-e-nei-pre-convocati-del-brasile-e-stato-gia-comunicato-alla-fiorentina-venerdi/274751/

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