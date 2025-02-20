Masini: "Mercato Fiorentina ottimo. Gudmundsson lo riscatterei domani mattina, Ndour promettente"

Il cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, dove ha parlato della Fiorentina di Palladino e del momento vissuto dalla squadra viola. Queste le sue parole:"Cred...

Il cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, dove ha parlato della Fiorentina di Palladino e del momento vissuto dalla squadra viola. Queste le sue parole:

"Credo che la Fiorentina abbia fatto un ottimo mercato. Ndour mi sembra un giocatore molto promettente. Ho la sensazione che Palladino voglia schierare la difesa a tre, altrimenti non avrebbe cercato un altro difensore, considerando che ce ne sono già molti. Spostando i terzini più alti, si potrebbero sfruttare meglio le qualità di Gosens, mentre per Dodô sarebbe un po' meno ideale, dato che lui preferisce partire più da basso. Solo col tempo capiremo fino a dove questa squadra potrà arrivare, ma ora Palladino ha un bel compito davanti.

Gudmundsson? lo riscatterei subito, anche domani mattina e io stesso andrei personalmente a Genova per farlo. Penso che lui sia un grande giocatore e debba essere libero di esprimersi dove vuole. È un campione e merita di giocare con continuità".