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Notizie Masini Fiorentina

Masini: “Se la Fiorentina andasse in B retrocederebbe tutta Firenze. In Conference Vanoli farà tanto turnover”

11 marzo 2026 16:37

Conti: "Alla Fiorentina è mancato il manico nella gestione, ho visto troppa negligenza in squadra"

06 marzo 2026 13:18

Fedez e il retroscena di Sanremo: “Masini mi parla di Fiorentina prima di esibirci, mi rilassa”

28 febbraio 2026 23:48

Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”

28 febbraio 2026 22:52

Fedez su Masini: "Si scalda la voce con un forza viola, è più teso per le partite che per Sanremo"

27 febbraio 2026 13:39

Masini: "Firenze ama la Fiorentina in modo viscerale, condivido in pieno il comunicato dell'ACCVC"

17 dicembre 2025 16:02

Masini: ”Partire da una sfida del genere può portare la Fiorentina ad avere maggiore concentrazione”

18 novembre 2025 19:39

Masini: "L'esperienza di Pioli risolleverà la Fiorentina. La squadra ha enormi margini di crescita"

08 ottobre 2025 22:28

Masini: “Solo Pioli può conoscere tutti i problemi della Fiorentina. Tra lui e Palladino una rivoluzione”

07 ottobre 2025 16:35

Masini (centrocampista Genoa): “Potevo essere viola ma scelsi di vestire la maglia del Genoa”

07 settembre 2025 16:28

Masini: "Mandragora? Uno dei centrocampisti più forti della Fiorentina. Serve un vice Kean giovane"

12 agosto 2025 20:23

Masini entusiasta: "Dzeko mi piace, porta esperienza. Pioli è il Claudio Ranieri della Fiorentina"

20 giugno 2025 18:30

Masini: "Palladino ha sbagliato le tempistiche, questa situazione di incertezza lascia grande tristezza a tutti"

30 maggio 2025 13:17

Masini avverte: "La Fiorentina è sfavorita contro il Milan. Palladino non deve cambiare la formazione"

03 aprile 2025 23:44

Masini: "La Fiorentina è una squadra che può puntare tranquillamente all'Europa League in campionato"

19 marzo 2025 13:18

Masini: "Mercato Fiorentina ottimo. Gudmundsson lo riscatterei domani mattina, Ndour promettente"

20 febbraio 2025 15:26

Masini sicuro: "Senza Kean farei un 4-3-1-2 con Fagioli dietro a Gudmundsson e Zaniolo"

13 febbraio 2025 14:07

Masini: "Sogno un Folorunsho alla Mctominay per ricostruire il centrocampo della Fiorentina"

16 gennaio 2025 13:28

Masini: “Il giorno prima di morire babbo mi chiese: 'Che ha fatto la Fiorentina?' Gli dissi: 'Ha vinto 3-0', fu felice"

17 novembre 2024 11:06

Masini ottimista: "Ho molta fiducia in Palladino, bisogna trovare equilibrio il prima possibile"

18 settembre 2024 13:40

Masini: "Barone era un uomo appassionato, mi ricordo che sul palco dell'inaugurazione aveva gli occhi lucidi"

20 marzo 2024 14:19

Masini: "Non credo che la Fiorentina possa puntare alle prime quattro posizioni"

02 ottobre 2023 17:15

Masini: "Ikonè può fare di più anche senza scartare 3 volte l'avversario. Barak tornato ad essere leader"

14 marzo 2023 18:32

Masini: "Difficile dare un giudizio prima della fine del calciomercato. Possiamo fare bene"

14 agosto 2022 08:57

Masini: "Ho visto Cabral su YouTube, ma è come le foto su Instagram, mettiamo solo le più belle"

29 gennaio 2022 19:42

Masini: "Prenderei Nandez del Cagliari, è alla nostra portata. Sogno un attacco Vlahovic-Lacazette"

10 giugno 2021 21:40

Masini: "Baratterei una vittoria di Sanremo con uno scudetto. Ho pensato di scrivere qualcosa per Astori"

10 giugno 2021 21:35

Masini: "Difficile parlare del futuro della Fiorentina. Gattuso..."

19 maggio 2021 17:36

Masini: "La Fiorentina va a fasi alterne anche con il morale. Superlega, solo dubbi"

23 aprile 2021 15:33

Masini: "Rinnovo Vlahovic? Conta solo chi arriva. Dragowski cantante? Perché no, ha l'animo hipster"

25 febbraio 2021 13:13

Carlo Conti, commovente messaggio per Masini che ha perso il padre: "Io lo so"

21 giugno 2020 21:15

Masini: "Oltre alla Fiorentina mi manca la Juve che perde. Vorrei rivivere quando segnò Batistuta nel 1998..."

20 marzo 2020 12:28

Masini: "I viola non devono esaltarsi troppo, la Samp era poca cosa. Chiesa? Non è una seconda punta"

17 febbraio 2020 19:30

Da Sanremo parla Masini: "Ronaldo avrebbe dovuto regalare la maglia del Portogallo, non quella della Juventus"

07 febbraio 2020 20:10

(VIDEO) Amadues è vestito con la maglia della Juve, Masini scuote la testa e gli dà di pazzo

06 febbraio 2020 22:22

Masini sul caso Gasp: "Chi offende lo fa solo per difendere i colori. Se Chiesa va alla Juve.."

16 gennaio 2020 14:10

Masini: "Prendiamo Balotelli, il suo arrivo a Firenze farebbe sognare i tifosi. Serve uno che..."

06 dicembre 2018 17:15

Masini: "Spero in un ritorno dei DV, il Chievo squadra tosta. La Fiorentina parte sempre bene ma dopo.."

26 febbraio 2018 15:44

Masini: "I Della Valle chiedono troppo per la vendita. Arrivare noni sarebbe un successo"

29 settembre 2017 19:27

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