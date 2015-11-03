Notizie Masini Fiorentina

Masini: “Se la Fiorentina andasse in B retrocederebbe tutta Firenze. In Conference Vanoli farà tanto turnover”
11 marzo 2026 16:37
Conti: "Alla Fiorentina è mancato il manico nella gestione, ho visto troppa negligenza in squadra"
06 marzo 2026 13:18
Fedez e il retroscena di Sanremo: “Masini mi parla di Fiorentina prima di esibirci, mi rilassa”
28 febbraio 2026 23:48
Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”
28 febbraio 2026 22:52
Fedez su Masini: "Si scalda la voce con un forza viola, è più teso per le partite che per Sanremo"
27 febbraio 2026 13:39
Masini: "Firenze ama la Fiorentina in modo viscerale, condivido in pieno il comunicato dell'ACCVC"
17 dicembre 2025 16:02
Masini: ”Partire da una sfida del genere può portare la Fiorentina ad avere maggiore concentrazione”
18 novembre 2025 19:39
Masini: "L'esperienza di Pioli risolleverà la Fiorentina. La squadra ha enormi margini di crescita"
08 ottobre 2025 22:28
Masini: “Solo Pioli può conoscere tutti i problemi della Fiorentina. Tra lui e Palladino una rivoluzione”
07 ottobre 2025 16:35
Masini (centrocampista Genoa): “Potevo essere viola ma scelsi di vestire la maglia del Genoa”
07 settembre 2025 16:28
Masini: "Mandragora? Uno dei centrocampisti più forti della Fiorentina. Serve un vice Kean giovane"
12 agosto 2025 20:23
Masini entusiasta: "Dzeko mi piace, porta esperienza. Pioli è il Claudio Ranieri della Fiorentina"
20 giugno 2025 18:30
Masini: "Palladino ha sbagliato le tempistiche, questa situazione di incertezza lascia grande tristezza a tutti"
30 maggio 2025 13:17
Masini avverte: "La Fiorentina è sfavorita contro il Milan. Palladino non deve cambiare la formazione"
03 aprile 2025 23:44
Masini: "La Fiorentina è una squadra che può puntare tranquillamente all'Europa League in campionato"
19 marzo 2025 13:18
Masini: "Mercato Fiorentina ottimo. Gudmundsson lo riscatterei domani mattina, Ndour promettente"
20 febbraio 2025 15:26
Masini sicuro: "Senza Kean farei un 4-3-1-2 con Fagioli dietro a Gudmundsson e Zaniolo"
13 febbraio 2025 14:07
Masini: "Sogno un Folorunsho alla Mctominay per ricostruire il centrocampo della Fiorentina"
16 gennaio 2025 13:28
Masini: “Il giorno prima di morire babbo mi chiese: 'Che ha fatto la Fiorentina?' Gli dissi: 'Ha vinto 3-0', fu felice"
17 novembre 2024 11:06
Masini ottimista: "Ho molta fiducia in Palladino, bisogna trovare equilibrio il prima possibile"
18 settembre 2024 13:40
Masini: "Barone era un uomo appassionato, mi ricordo che sul palco dell'inaugurazione aveva gli occhi lucidi"
20 marzo 2024 14:19
Masini: "Non credo che la Fiorentina possa puntare alle prime quattro posizioni"
02 ottobre 2023 17:15
Masini: "Ikonè può fare di più anche senza scartare 3 volte l'avversario. Barak tornato ad essere leader"
14 marzo 2023 18:32
Masini: "Difficile dare un giudizio prima della fine del calciomercato. Possiamo fare bene"
14 agosto 2022 08:57
Masini: "Ho visto Cabral su YouTube, ma è come le foto su Instagram, mettiamo solo le più belle"
29 gennaio 2022 19:42
Masini: "Prenderei Nandez del Cagliari, è alla nostra portata. Sogno un attacco Vlahovic-Lacazette"
10 giugno 2021 21:40
Masini: "Baratterei una vittoria di Sanremo con uno scudetto. Ho pensato di scrivere qualcosa per Astori"
10 giugno 2021 21:35
Masini: "Difficile parlare del futuro della Fiorentina. Gattuso..."
19 maggio 2021 17:36
Masini: "La Fiorentina va a fasi alterne anche con il morale. Superlega, solo dubbi"
23 aprile 2021 15:33
Masini: "Rinnovo Vlahovic? Conta solo chi arriva. Dragowski cantante? Perché no, ha l'animo hipster"
25 febbraio 2021 13:13
Carlo Conti, commovente messaggio per Masini che ha perso il padre: "Io lo so"
21 giugno 2020 21:15
Masini: "Oltre alla Fiorentina mi manca la Juve che perde. Vorrei rivivere quando segnò Batistuta nel 1998..."
20 marzo 2020 12:28
Masini: "I viola non devono esaltarsi troppo, la Samp era poca cosa. Chiesa? Non è una seconda punta"
17 febbraio 2020 19:30
Da Sanremo parla Masini: "Ronaldo avrebbe dovuto regalare la maglia del Portogallo, non quella della Juventus"
07 febbraio 2020 20:10
(VIDEO) Amadues è vestito con la maglia della Juve, Masini scuote la testa e gli dà di pazzo
06 febbraio 2020 22:22
Masini sul caso Gasp: "Chi offende lo fa solo per difendere i colori. Se Chiesa va alla Juve.."
16 gennaio 2020 14:10
Masini: "Prendiamo Balotelli, il suo arrivo a Firenze farebbe sognare i tifosi. Serve uno che..."
06 dicembre 2018 17:15
Masini: "Spero in un ritorno dei DV, il Chievo squadra tosta. La Fiorentina parte sempre bene ma dopo.."
26 febbraio 2018 15:44
Masini: "I Della Valle chiedono troppo per la vendita. Arrivare noni sarebbe un successo"
29 settembre 2017 19:27
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