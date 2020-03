“Non mi manca solo la Fiorentina, ma anche la Juventus. Che perde, naturalmente”. Marco Masini, grande tifoso viola, cerca di scherzarci su. Il cantante fiorentino è un grande appassionato di calcio che come tutti, per adesso, ha riposto l’abbonamento al Franchi in un cassetto. “E chissà se, quando tutto questo sarà finito, torneremo allo stadio con lo stesso spirito e a sederci vicini senza paranoie”. “Riconosco la grandezza e l’arte che ci hanno regalato i grandi. Penso a Batistuta, Antognoni, Baggio e Rui Costa. Però spero in Kouamè, Amrabat, Castrovilli. Ecco, piuttosto oggi penso a loro e al domani. Spero che possano diventare i nostri campioni”. “Sì, faccio un’eccezione, c’è una partita storica che purtroppo non ho potuto vedere. Fiorentina-Juventus del 1998, vincemmo con gol di Batistuta di testa”. Lo riporta il Corriere Fiorentino.