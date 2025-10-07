Masini: “Solo Pioli può conoscere tutti i problemi della Fiorentina. Tra lui e Palladino una rivoluzione”

Il cantautore fiorentino Masini ha parlato della Fiorentina di Stefano Pioli, a distanza di due giorni dalla sconfitta contro la Roma

Il cantautore fiorentino, Marco Masini, è intervenuto a RadioFirenzeViola per parlare di Fiorentina: “Magari non è stato fatto il grande acquisto a centrocampo, ma questo non è stato un mercato da lotta salvezza, ma i giocatori stanno da un altro parte rispetto a dove dovrebbero come Fagioli e Gudmundsson. Proverei a cambiare formazione. Io vedevo la Roma giocare a due tocchi, la Fiorentina è difficile che lo faccia, quindi il problema è il movimento senza palla, ma bisognerebbe stare con i giocatori, e Pioli lo fa, quindi potrebbero esserci altri problemi che noi non conosciamo”.

Sulla natura dei problemi: “Potrebbe essere mentale, ma è un po’ come quando si cambia il direttore d’orchestra e devono essere cambiati tutti gli arrangiamenti. C’è stata una rivoluzione da Palladino a Pioli, come se io facessi un pezzo che suono da due anni, e cambio completamente l’arrangiamento. Magari la squadra inizierà a girare quando finirà questa rivoluzione, oppure c’è qualcosa che non conosciamo, oppure ancora si potrebbe schierare la difesa a quattro, con Fazzini, Gudmundsson e Kean, come farebbero tutti i tifosi”.

Sull’adeguatezza delle scelte in base ai giocatori: “Si scende nel tattico, nel settore di Pioli. Io sono molto in difficoltà a dare una spiegazione, come fai a dare consigli ad uno come Pioli?”

Sull’aiuto della dirigenza: “Un dirigente forse potrebbe complicare ulteriormente le cose, perché Pioli ha tanta esperienza e sa qual è il problema. In una band, io sono l’unico a sapere dov è il problema, perché ci sto tutti i giorni, ma non può capirlo lo spettatore, non può capirlo il tifoso”.

Sul calendario difficile: “La partita più bella della Fiorentina è stata contro la Roma. Se perdi, potevi perdere, però hai la possibilità di oleare certi meccanismi, perché le squadre che affronti ti fanno giocare e provare, quindi per me sono tre test importanti che ti fanno anche migliorare, quando sono migliori di te. Se la Fiorentina ingrana, poi riesci a recuperare, come la Roma, ancora c’è tanto, e la squadra la ritrovi giocando, perché con gli sbagli si impara e si migliora. Non mi spaventa questo calendario, ma spero che se ne possa ricavare qualcosa”.