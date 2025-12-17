Masini: "Firenze ama la Fiorentina in modo viscerale, condivido in pieno il comunicato dell'ACCVC"

Il noto cantante fiorentino, Marco Masini, commenta il momento in casa Viola dopo il terribile avvio stagionale

Il cantante e tifoso viola, Marco Masini, ha parlato così a margine dell'evento "Dal Palasport a Forum, la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti": "Condivido in pieno il comunicato dell'ACCVC e se lo farà anche la Curva, lo condividerò a prescindere. Perché Firenze ama la Fiorentina modo viscerale".

"La situazione della Fiorentina pesa per tutti, indipendentemente dal tifoso. Io mi preoccupo per i bambini, i ragazzi giovani. Hanno il diritto al rispetto della storia di questo club. Anche perché poi i padri, quando raccontano la storia della Fiorentina, perdono credibilità nei confronti dei figli. E questa cosa mi sembra assolutamente ingiusta. Spero che la Fiorentina sia fuori dalla zona retrocessione per l'inizio del festival, a fine febbraio, perché se non lo fosse penso che ci possa rimanere fino in fondo".