Masini: "Spero in un ritorno dei DV, il Chievo squadra tosta. La Fiorentina parte sempre bene ma dopo.."

I microfoni di Radio Bruno ha parlato il cantante tifoso della Fiorentina Marco Masini, ieri presente allo stadio per assistere a Fiorentina-Chievo: "Il Chievo non era una squadra facile, ha un bravo allenatore..

I microfoni di Radio Bruno ha parlato il cantante tifoso della Fiorentina Marco Masini, ieri presente allo stadio per assistere a Fiorentina-Chievo: "Il Chievo non era una squadra facile, ha un bravo allenatore che li tiene ben compatti. Partiamo sempre alla grande, poi ci abbassiamo un po’ e gli altri iniziano a giocare. L’obiettivo è quello di capire se si possa riallacciare il rapporto i tifosi e i Della Valle. Andrea, o preferibilmente Diego, dovrebbe dare un segnale di ritorno. Credo tanto in loro, spero che la società non sia in vendita