Masini: "La Fiorentina è una squadra che può puntare tranquillamente all'Europa League in campionato"

Il cantante toscano e tifoso della Fiorentina ha detto la sua opinione riguardo al successo fragoroso sulla Juve

Il cantante e tifoso viola Marco Masini ha commentato al Salotto Viola la vittoria della Fiorentina contro la Juventus: "Se vinci 3-0 contro la Juve non puoi che godere perché è un successo storico che ti dà una benzina nuova e mi auguro davvero che sia un punto di ripartenza per il finale di stagione in cui ti giochi tutto. Da dopo la sosta, questa squadra dovrà confermare la gara di domenica e far in modo che non sia stato solo un bellissimo episodio."

Su Palladino: "Ancora non è un top ed è normale che sia così perché è molto giovane e sta imparando, probabilmente alcune partite le hai perse a causa della sua inesperienza che non l'ha fatto ragionare nel modo giusto in certe situazioni in cui non è stato in grado di sopportare la pressione."

Sulla Fiorentina: "Non so cosa succederà nel finale di stagione perché davvero questa squadra è imprevedibile e il futuro è tutto da scrivere. Sono sicuro che la Fiorentina è una squadra forte perché sa fare tante cose bene, per esempio sa chiudersi bene, sa ripartire lanciando velocemente per gli attaccanti e sta migliorando nella gestione di palla, per questo per me siamo da Europa League."