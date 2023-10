Masini: “Non credo che la Fiorentina possa puntare alle prime quattro posizioni”

Il noto cantante e tifoso viola Marco Masini ha parlato a Radio Serie A della Fiorentina: “Mi ricordo che ero in Puglia e la Fiorentina giocava in Europa League. Inizialmente spostai l’inizio del concerto di un’ora e 45 minuti e già la gente era arrabbiata. Caso vuole che quella gara va avanti ai supplementari e poi ai rigori. Alla fine la perdemmo e entrai a cantare con tre ore di ritardo. Le persone erano arrabbiate, ma con qualche battuta tutto andò per il meglio. Non credo che la Fiorentina possa puntare alle prime quattro posizioni. Vedo tre o quattro squadre nettamente superiori. Formazioni come l’Atalanta e le romane torneranno a fare bene”.