Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”

Al Festival di Sanremo non si parla soltanto di canzoni e classifiche. Tra prove, interviste e retroscena, trova spazio anche il calcio, soprattutto quando tra i protagonisti c’è un tifoso dichiarato della Fiorentina come Marco Masini. Il cantante, impegnato all’Ariston insieme a Fedez, ha raccontato ai microfoni di Radio Bruno Toscana quanto spesso, dietro le quinte, le conversazioni finiscano inevitabilmente sui colori viola. A sorpresa è però proprio il rapper milanese a dimostrare rande interesse per la squadra viola e per uno dei suoi protagonisti.

“Parliamo tantissimo di Fiorentina: di come sta andando la squadra, di come potrebbe migliorare e del lavoro che dovrà fare il nuovo direttore sportivo», ha spiegato il cantante. L’artista ha poi analizzato con Masini anche l’ultimo impegno europeo della squadra viola, esprimendo qualche perplessità nonostante il risultato positivo: “Nonostante il passaggio del turno in Conference, la prestazione non è stata brillante dal punto di vista del gioco. Secondo me l’avversario è stato un po’ sottovalutato“. Infine, tra una battuta e l’altra, Fedez ha rivelato il nome del suo calciatore preferito nella rosa gigliata, lasciandosi andare a una dichiarazione tanto spontanea quanto di ‘difficile lettura’: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so bene perché“.

