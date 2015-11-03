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Notizie Fedez Fiorentina

Fedez e il retroscena di Sanremo: “Masini mi parla di Fiorentina prima di esibirci, mi rilassa”

28 febbraio 2026 23:48

Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”

28 febbraio 2026 22:52

Fedez su Masini: "Si scalda la voce con un forza viola, è più teso per le partite che per Sanremo"

27 febbraio 2026 13:39

Fedez: “Masini mi parla sempre della Fiorentina e mi aiuta molto. Ieri era presente Paratici”

26 febbraio 2026 14:56

Capi curva del Milan arrestati, spunta l'accordo con Fedez: "Devi distribuire la mia bevanda allo stadio"

30 settembre 2024 20:49

Zaniolo si affida a Fedez per la sua immagine, curerà il brand del giocatore ex Fiorentina

13 giugno 2020 18:12

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