Notizie Fedez Fiorentina

Fedez e il retroscena di Sanremo: “Masini mi parla di Fiorentina prima di esibirci, mi rilassa”
28 febbraio 2026 23:48
Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”
28 febbraio 2026 22:52
Fedez su Masini: "Si scalda la voce con un forza viola, è più teso per le partite che per Sanremo"
27 febbraio 2026 13:39
Fedez: “Masini mi parla sempre della Fiorentina e mi aiuta molto. Ieri era presente Paratici”
26 febbraio 2026 14:56
Capi curva del Milan arrestati, spunta l'accordo con Fedez: "Devi distribuire la mia bevanda allo stadio"
30 settembre 2024 20:49
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